Dupla de Goiana participa da Mostra de Música Leão do Norte

As mulheres serão o grande destaque da nona edição da Mostra de Música Leão do Norte, projeto do Departamento Regional do Sesc em Pernambuco que, neste ano, acontece de 9 a 14 de outubro, em Caruaru, com uma programação gratuita compromissada em divulgar e apresentar a produção autoral de música do estado. na programação está a dupla de Goiana Sam Silva e Valfrido Santiago que se apresentam na próxima quara- feira (11), na Casa da Gente, no Alto do Mouro, a partir das 20h30. Na ocasião eles falam da experiência e processo de composição. Expectativa para a quinta- feira (12), quando a dupla se apresenta, a partir das 19hs, no Teatro Rui Limeira Rossal.

Com o tema “Protagonismo Feminino na Música Brasileira”, a mostra promove diariamente, no Sesc situado na Capital do Agreste, seminário, oficinas musicais e concertos, incluindo também nessas atividades, compositoras e cantoras convidadas de reconhecimento nacional, que se destacaram na história da música brasileira em pelo menos 20 anos.

O seminário traz à tona o papel das compositoras brasileiras (do Século 19 ao Século 21); a pesquisa em diversas áreas, como musicologia, etnomusicologia, performance, história e análise; a voz feminina e as matrizes africanas e indígenas; entre outros temas. Os assuntos serão abordados nas falas de mais de 20 mulheres, dentre especialistas, cantoras, compositoras e musicistas como: Ana Carolina Murgel,Marcela Bertelli, Letícia Bertelli, Dinara Pessoa, Anastácia Rodrigues, Inaicyra Falcão, Juçara Marçal, Maria Helena, Badi Assad, Na Ozzetti, Tetê Espíndola, Regina Machado, Djuena Tikuna, Mada Pucci, Marlui Miranda, Janete El Haouli, Bia Marinho, Cátia de França, Ceumar e Déa Trancoso.

Compondo a programação central de grupos criadores, selecionados pelas curadorias locais de música do Sesc Pernambuco, estão: Quarteto Encore (Recife), Camila Yasmine (Petrolina), Sam Silva e Valfrido Santiago (Goiana), Patrícia Solis (Recife), Lucas Oliveira (Recife), Ágda Moura (Santa Cruz do Capibaribe), Thayse Luck (Caruaru) e Arcanflô (Recife).

À noite, conduzindo o diálogo entre a produção local e os portfólios dos grupos criadores estão: Isaar de França (Recife), Flaira Ferro (Recife), Riá Oliveira (Caruaru) e Gabi da Pele Preta (Caruaru). Na sequência, a mostra abre espaço para música experimental, eletroacústica e eletrônica, tendo como principais representantes Sofia Freire (Recife) e Natália Fragoso (Minas Gerais).

Acompanhe a programação completa aqui.

MOSTRA DE MÚSICA- Desde sua primeira edição, em 2009, a Leão do Norte é pautada em aspectos como a pesquisa, as fontes culturais locais e as experiências diversas fora do modelo estabelecido. Oferta oficinas e ações formativas musicais, seminários e apresentações de compositores do Estado, todas de forma acústica, buscando uma aproximação maior do ouvinte com a fonte sonora natural.