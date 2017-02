Duplo homicídio em Timbaúba

Dois homens foram assassinados nesta segunda- feira (20), no município de Timbaúba. Natanael Ribeiro da Silva, 42 anos, conhecido por “Natal´”, e Fabiano Gonçalves de Melo, 21 anos, conhecido por “Bia”, chegaram até o Sítio Santiago, em uma moto Honda, placa XRE 190, placa PEN 7039, de cor vermelha com registro de roubo.

No local eles foram alvejados por vários disparos de arma de fogo. Os acusados fugiram sem serem identificados. “Natal” morreu no local e “Bia”, mesmo ferido, tentou fugir em outra motocicleta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timbaúba, mas no caminho os acusados o perseguiram e o assassinaram. Segundo informações policiais as vítimas eram usuárias de drogas e tinham envolvimento com o roubo de motos na região.