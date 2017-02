É verão, a moda te ama!

O verão chegou e você deve ficar dentro das tendências de moda do Verão 2017. A nova estação traz algumas novidades e também algumas peças e itens que continuam em alta. O Verão 2017 traz de volta à moda algumas peças que estavam esquecidas e voltaram com toda força. O slip dress é uma delas. É um vestido com shape inspirado nas camisolas. Ele é de alcinhas e desce mais reto sobre o corpo. É bem leve e suave. Os babados também voltam à moda, túnicas, coletes e maxicalças. Essas peças vão chamar a sua atenção no Verão 2017.

O metalizado já estava por aqui nesse último inverno e volta para o verão 2017, mas atenção, ele volta diferente: muito mais colorido! Se nas temporadas passadas o metalizado da vez era o prateado, fique atenta que agora ele é colorido! Vamos transformar o arco-íris em tons metálicos e brilhar nesse verão. Além de está presente nas roupas e acessórios, ele também tem aparecido com força total na maquiagem, especialmente com batons metalizados. A grande novidade é que as peças de diversas cores ganham efeito metálico, ainda mais coloridos.

Outra tendência que tem tudo a ver com o Verão 2017 é o chamado decote Bardot ou top bardot, um decote ombro a ombro que deixa os ombros de fora.Os ombros vieram ganhando destaque no verão. O decote Bardot também é ombro a ombro, mas a diferença é que ele é mais reto, mais minimalista e muito mais elegante.