Economia Solidária da Sempetq certifica 135 alunos na Mata Norte

O Projeto Integra Economia Solidária da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Governo de Pernambuco (Sempetq) certificou 135 alunos da Mata Norte do Estado no curso de Gestão Básica para Empreendimentos Econômicos Solidários. A entrega dos certificados aconteceu no Centro de Artesanato de Lagoa de Itaenga. As aulas contemplaram alunos dos municípios de Carpina, Chã de Alegria, Feira Nova, Gloria do Goitá, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Paudalho e Tracunhaém. A ação foi realizada através de um convênio com o MTE/SENAES.

“Faço parte de um grupo de artesãs do município de Carpina e adorei participar deste módulo inicial que sem sombra de dúvidas abre muitas portas para nós, principalmente, por nos ensinar a como colocar um preço justo nas mercadorias, como se comportar numa feira, expandir nossos produtos e outros ensinamentos que a Secretaria trouxe para nós neste curso. Sozinha não chegaria a lugar nenhum”, comemorou a artesã Ironice Felix, 63 anos, e membro da Associação das Mulheres Artesãs Divina Arte (Amada).

Na ocasião, também foi anunciada a pré-inscrição para o módulo seguinte, onde cada aluno poderá escolher entre os cursos de Artesanato: Processos Produtivos, Artesanato: Gestão do Produto e Artesanato: Gestão do Mercado para os empreendedores do artesanato e para os de agricultura familiar o curso de Agricultura e Agroecologia que vai tratar do beneficiamento e processamento do produto e da prática, manejo e conservação do solo. O segundo módulo não é obrigatório, porém, a proposta é de que os alunos façam a segunda parte do curso para continuar se desenvolvendo enquanto empreendimentos econômicos solidários.

“Estamos dando um foco maior para o artesanato e agricultura familiar aqui na Mata Norte por se tratar de características dessa região. Na questão da agricultura familiar entra a importância do beneficiamento e ampliação do produto orgânico para o mercado. Já para o artesanato, Lagoa de Itaenga conta com um grande Centro de Artesanato que atende toda a região da Mata Norte”, destacou a gestora de Apoio à Economia Solidária e ao Empreendedorismo Autônomo da Sempetq, Maria Augusta Amaral.