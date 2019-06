O Jornal Voz do Planalto firmou uma parceria com o Jornal de Portugal Diário do Sul para o intercâmbio de conteúdos. Na edição de Maio do Jornal Diário do Sul, publicamos informações sobre a cidade de Olinda e o Teatro de Fazenda Nova.

Acesse a versão digital do Diário do Sul e confira a matéria especial.