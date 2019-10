Educação alimentar infantil

Dicas para o seu filho comer bem

A educação alimentar da criança começa com a família. O exemplo dos pais ou dos demais adultos que convivem com a criança influencia diretamente em seus hábitos. É preciso incentivar a partir do exemplo. Uma família que senta a mesa para as refeições desenvolve em seus filhos valores, além de estimular uma alimentação também saudável.

Outra dica é introduzir outros alimentos como legumes e frutas enquanto eles ainda são bebês. Inicialmente é oferecido o leite materno como o único alimento, por conter todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento da criança até os seis meses de vida, além de prevenir contra o aparecimento de doenças. Após essa fase é necessária a introdução de outros alimentos, porém o leite materno ainda continua sendo uma importante fonte de nutrientes e deve ser mantido, até dois anos ou mais. A adição de um cardápio saudável proporciona um sistema imunológico mais forte e o corpo nutrido, além de prevenir da obesidade infantil.

Na hora de preparar o cardápio ou o lanche da escola, convide seus filhos para participarem. Eles interagem e acabam experimentando novos sabores. Leve as crianças para as compras no supermercado e feira livres. Eles ficarão curiosos em conhecer os produtos e acaba incentivando na hora da refeição. A ingestão de líquidos deve ser evitada na véspera das refeições, pois diminui o apetite e prejudica a digestão.

Apresente sempre novas opções de alimentos na mesa. Faça receitas diferentes para apresentar verduras ou frutas e descubra a melhor maneira que eles preferem para saborear a berinjela ou a banana, por exemplo. Procure ouvir da criança seus gostos e preferências e procurar associar isso aos hábitos saudáveis. Capriche no visual dos alimentos e no sabor das preparações.

Cuidado com o horário das refeições, pois o correto é seguir regularmente. A criança precisa se habituar a uma rotina alimentar e nada de pular alguma refeição, mas comer com regularidade.

As alterações de apetite decorrentes das reações adversas provocadas pela ingestão de medicamentos, por exemplo, devem ser consideradas. Afinal, o momento da alimentação deve ser o mais tranquilo possível e forçar a criança a comer o que não lhe agrada acaba não tendo um resultado esperado. Verifique sempre se a criança esta com algum processo patológico como refluxo, “sapinho” na boca, verminoses, gengivite, febre, dores de garganta e ouvido, por exemplo. Esses fatores influenciam o apetite.

Para os pais ficam as seguintes recomendações: ofereça sempre alimentos saudáveis nas refeições, tenha bons alimentos saudáveis na geladeira, coma alimentos novos na frente dos seus filhos e ressalte a importância dos mesmos para seu desenvolvimento, evite distrações na hora das refeições como o uso de celular, tablet ou televisão, por exemplo. Tenha paciência para convencê-las a experimentar novos sabores e teste sempre novas receitas. Alimentar é uma forma de