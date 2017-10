Educação de Tracunhaém é finalista no Projeto inovador em educação

O município de Tracunhaém está entre os 15 finalistas na primeira edição do prêmio Desafio Município Inovador, promovido pela Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição vinculada ao Ministério da Educação.

Em solenidade, durante a 1ª Conferência de Inovação e Políticas Públicas, que ocorreu na sexta-feira (29), no Cinema da Fundação/Museu, em Casa Forte, foi anunciado os 15 finalistas com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho.