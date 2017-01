Educação disponibiliza vagas para novatos

A Secretaria de Educação do Estado disponibiliza, no período de 16 a 27 de janeiro, vagas remanescentes para os estudantes novatos que perderam o prazo da matrícula online, para os que não efetivaram a matrícula e para os estudantes que pretendem transferência entre as escolas da rede estadual. Esta etapa deve ser feita diretamente nas escolas.

Para a efetivação da matrícula, os pais/responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos devem comparecer à escola escolhida, levando os seguintes documentos: número de inscrição (para os que garantiram a matrícula online); cópia da certidão de nascimento/casamento; cópia do comprovante do tipo sanguíneo e Fator RH; documento original de transferência; uma foto 3X4; cópia do comprovante de residência com o CEP, além da cópia de caderneta de vacinação, esse último para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.

Para saber as escolas que estão com vagas remanescentes, os interessados devem entrar em contato com a central da Matrícula Rápida, disponível pelo número gratuito 0800 286 00 86, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou nas Gerência Regionais de Educação (confira aqui os contatos). O início do ano letivo está previsto para 02 de fevereiro de 2017.

Confira abaixo a lista das gerências regionais e as vagas remanescentes:

GRE AGRESTE CENTRO NORTE – 18.737

GRE AGRESTE MERIDIONAL – 9.811

GRE MATA CENTRO – 10.493

GRE MATA NORTE – 13.765

GRE MATA SUL – 14.608

GRE METROPOLITANA NORTE – 22.791

GRE METROPOLITANA SUL – 23.808

GRE RECIFE NORTE – 12.307

GRE RECIFE SUL – 28.592

GRE SERTÃO CENTRAL – 5.300

GRE SERTÃO DO ALTO PAJEÚ – 8.260

GRE SERTÃO DO ARARIPE – 6.600

GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO – 14.677

GRE SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA – 9.364

GRE SERTÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO – 6.057

GRE VALE DO CAPIBARIBE – 5.555

*vagas disponíveis contabilizadas até o dia 16.01.2017