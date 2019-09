Educação financeira muda a realidade em 1.300 escolas de todo o país

As iniciativas voltadas para a educação financeira vêm ganhando cada vez mais força dentro das salas de aula. Atualmente já são cerca de 300 mil crianças e jovens de todo o Brasil sendo educadas financeiramente pelo Programa DSOP Educação Financeira nas Escolas.

Os materiais são utilizados em aproximadamente 1.300 escolas, públicas e privadas, espalhadas por mais de 115 cidades de 20 estados brasileiros. Para para 2020, a expectativa é de crescimento, já que haverá a obrigatoriedade do ensino do tema de forma transversal por meio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para a Diretora Pedagógica da DSOP, Ana Rosa Vilches, é fundamental ensinar os alunos, professores e gestores sobre como desenvolver um novo olhar sobre a educação financeira, mostrando que não se trata apenas de números, mas comportamento e que isso possibilita a realização de sonhos.

“Estamos trabalhando nesse sentido também com as famílias, pois o nosso programa de educação financeira envolve demais as famílias. Com isso, elas começam a fazer parte do que chamamos de “Família Escola”, tendo uma preocupação para que essa criança leve isso aos pais, assim educando financeiramente toda a população, dentro ou fora da escola”, afirma.

O trabalho desenvolvido pela DSOP abrange todos os setores e fases da educação, desde o maternal até o doutorado, envolve conteúdos especializados e que também servem de fonte para pesquisadores, contando com o apoio das escolas, que promovem esses ensinamentos em todo o país.

“Podemos dizer que as escolas parceiras se tornam cases, não apenas do próprio sucesso, mas também para toda comunidade onde elas estão inseridas e é isso que queremos mostrar durante a Crescer neste ano, ou seja, educar financeiramente toda a comunidade escolar, mas também fazer com que as pessoas entendam a importância dos recursos que possuem, sabendo lidar com eles da melhor maneira, sejam financeiros ou não”, finaliza.

Congresso e Feira Educacional Crescer

Sabendo da importância que o tema exerce nas escolas e também em toda a comunidade, a DSOP participa do 15º Congresso e da 6ª Feira Educacional Crescer, que acontece nos dias 12 e 13 de setembro, no Expo Center Norte, na capital paulista.

O evento é uma grande oportunidade para gestores, coordenadores e diretores de instituições privadas de ensino de todo o país se reunirem em busca de novidades e conteúdo qualificado para se aprimorarem em diversas áreas da educação.

Este ano, a DSOP Educação Financeira irá presentear os pais dos alunos das escolas que fecharem negócio durante a Crescer com um livro de educação financeira. Além disso, o evento é uma oportunidade para mostrar que a importância dos programas de educação financeira não está apenas nos conteúdos trabalhados com as crianças, mas também na possibilidade da mudança de vida dos professores, uma vez que eles entendem como o tema pode transformar vidas.

Serviço

15º Congresso e 6ª Feira Educacional Crescer

Datas: 12 e 13 de setembro de 2019

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

Mais informações: https://www.dsop.com.br/escolas/

Foto: Reprodução/Braziliantimes