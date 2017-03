Eliana Ribeiro abre 70ª Festa de São José de Feira Nova

Por Gilmar Santos

A cantora Eliana Ribeiro abre nesta sexta-feira (17), a programação alusiva a 70ª Festa de São José, Padroeiro do município de Feira Nova, Agreste do Estado a 75 km do Recife.

A Tradicional Festa na Terra da Farinha é comemorada por seus moradores com programação religiosa realizada pela Paróquia São José com novenas, terços e missas. Renovando assim a fé e devoção dos feira-novenses.

A programação com shows artísticos segue até domingo (19).

Neste sábado (18), sobem ao palco no Pátio do Mercado, as bandas, Banda Sedutora Marcos Garra e grande atração da noite Márcia Felipe.

Encerrando as festividades no domingo (19), as bandas Forró do Muído, Ezequiel, e Saia Rodada.

A expectativa da cidade é receber grande número de visitantes das cidades vizinhas, a exemplo de Limoeiro, Vitória, Carpina e Glória do Goitá.

De acordo com o prefeito Danilson Gonzaga (PSD), foi montada uma estrutura de palcos, banheiros químicos. Além do reforço da segurança. O prefeito disse ainda que planejou dentro do orçamento os recursos necessários para a realização da festa.

“Organizamos o financeiro para conseguir fazer uma grande festa. Estamos falando da festa mais tradicional de Feira Nova, inclusive, sendo mais antiga do que a própria cidade”, Ressaltou Gonzaga.

A 70ª Festa de São José custou aos cofres públicos do município cerca de R$ 270 mil. As festividades na Terra da Farinha aquecem a economia local.