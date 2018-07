Em Carpina, FETAPE realiza evento em preparação para a 6ª Marcha das Margaridas

O estado de Pernambuco recebe, nesta quinta e sexta-feira (12 e 13), em Carpina, o Encontro Estadual de Mulheres por Desenvolvimento Rural Sustentável (DRSS) – “Caravana da Marcha das Margaridas”, organizado pela Secretaria de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), e realizado no estado com a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do estado de Pernambuco (FETAPE).

O objetivo do encontro é fortalecer o processo de mobilização e articulação para a 6ª Marcha das Margaridas 2019, que acontecerá em Brasília. A atividade contará com cerca de 70 participantes, entre trabalhadoras rurais da Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco, e as coordenadoras de mulheres das federações do Piauí e de Sergipe. A proposta é se debruçar sobre os eixos da Marcha das Margaridas e traçar as estratégias de mobilização das mulheres.

Entre os eixos a terem o debate aprofundado estão: violência, autonomia econômica e renda, eleições 2018 e mulheres e agroecologia. O resultado dessas discussões será a contribuição do estado para o caderno de debates da Marcha, que está em construção. “Não tenho dúvida de que será um momento muito rico e importante para que possamos ter o olhar das trabalhadoras rurais sobre esse momento que nos desafia a fazer a defesa dos territórios, pelo direito de Lula ser candidato e pelas candidaturas organizadas do Movimento Sindical”, explica Jenusi Marques, Diretora de Política para as Mulheres da FETAPE.

Esse processo é também um momento de animação das mulheres e de mobilização de parcerias, para que se pensem estratégias de envolvimento de mais mulheres, e de todas as idades, e que elas tenham a possibilidade de construírem a Marcha também na sua culminância, em agosto do próximo ano, em Brasília.

“A juventude também participa desse processo, pois sempre tem construído a Marcha das Margaridas. E Pernambuco receber a caravana é um prestígio e demonstração de que temos contribuído com esse lugar”, pontua Adriana do Nascimento, Diretora de Políticas para a Juventude.