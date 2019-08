Em Carpina, III edição da Feira Literária é realizada na Creche Municipal Zite Lapa

Cerca de 100 alunos da Creche Municipal Zite Lapa participaram da III Feira Literária Cantando e Encantando, realizada nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Com o tema “Uma Viagem Bíblica”, as crianças, com faixa etária de 02 a 05 anos, realizaram apresentações baseadas em histórias de personagens da Bíblia Sagrada, através de musicais, recitações e teatrinhos, desenvolvidos pelas oito turmas da unidade de educação infantil.

O evento foi gratuito recebendo a visita de mais de 600 pessoas nos três dias de apresentações, entre alunos de outras unidades educacionais da rede pública e privada, pais e mães, gestores municipais e público em geral. “Buscamos sempre desenvolver a criatividade de nossos alunos através da leitura e na feira literária eles poder viver a história. O primeiro passo é fazê-los conhecer o mundo da literatura e leitura e depois desenvolver o gosto pela leitura desde cedo nas crianças”, afirmou a Diretora da Creche, Edva Lima.

Para a Secretária de Educação do Carpina, Izaura Pessoa, a iniciativa é um momento de interação entre a escola e os pais. “É vermos toda a família prestigiando o trabalho dos alunos, que ensaiaram, decoraram falas e coreografias. O contato e acompanhamento dos pais e mães para com os filhos matriculados nas unidades educacionais é de grande importância para o desenvolvimento da criança. É gratificante vermos que nossa educação tem gerado resultados positivos que atingem o lar como um todo”, disse.

A Feira Literária Cantando e Encantando acontece anualmente na Creche Municipal Zite Lapa, que atende mais de 200 alunos, inclusive crianças que necessitam de cuidados especiais, das 7h30 às 16h, dispondo de profissionais capacitados em Educação Infantil, cuidadores e estrutura adequada para creches.