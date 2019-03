Em Carpina, Prefeitura comemora Dia da Mulher com ação no centro da cidade

No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, a Prefeitura do Carpina irá oferecer diversos serviços gratuitos na “Ação Cidadã com Elas”. O evento será realizado na Praça Joaquim Nabuco, no centro da cidade, das 8h às 17h, em uma ação conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde do Carpina.

Entre os serviços oferecidos estão testes rápidos para detecção de DSTs, atendimento médico, atendimento odontológico, citologia (prevenção), mamografia, orientações jurídicas e psicossociais, palestras e rodas de diálogo sobre violência contra mulher, apresentações culturais, além de tratamentos de beleza como manicure, corte de cabelo, limpeza de pele e design de sobrancelhas.