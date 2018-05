Em Carpina, Prefeitura realiza Dia D Contra Gripe

No próximo sábado (12), a Prefeitura do Carpina realiza o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para imunização. Na Praça Joaquim Nabuco, centro da cidade, uma tenda será montada com equipes da Secretaria de Saúde, oferecendo a dose da vacina.

Devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto). Pessoas com doenças crônicas (como o diabetes) e outras condições clínicas especiais também devem receber a vacina.