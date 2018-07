Em Carpina, profissionais de saúde recebem capacitação sobre doenças na infância 

Durante cindo dias, Profissionais da Rede Pública de Saúde do Carpina receberão uma capacitação em Atenção Integrada às Doenças Prevalecentes na Infância (AIDPI), uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Município. O curso vai atualizar médicos e enfermeiras em práticas e técnicas de atendimento às crianças, principalmente na faixa etária de 0 a 05 anos, e gestantes. O encontro teve início no dia 12 e seguirá nos dias 13, 14, 18 e 20 de julho, no auditório da Prefeitura do Carpina. Eles receberão orientações sobre detecção e diagnóstico das doenças mais comuns na infância e gestação como viroses, caxumba, catapora, sarampo, alergias e asma.