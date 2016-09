Em Goiana, grupo tenta arrombar caixas eletrônicos do Banco do Brasil

Cinco homens tentaram arrombar usando explosivos três caixas eletrônicos do Banco do Brasil que fica a Av.15 de Novembro, centro de Goiana, por volta das 4hs desta quinta- feira (1º).

No entanto, segundo a polícia, o vigilante da agência reagiu a investida e o grupo fugiu sem concluir o roubo.

Os assaltantes fugiram utilizando dois carros, um modelo Savero de cor vermelha, e um Fiat Uno, cujas placas não foram anotadas.

De acordo ainda com as informações dos Policiais Militares, que estiveram no local, tudo indica que nada foi levado, apenas foram registrados prejuízos materiais.

A Agência do Banco do Brasil de Goiana, já havia sofrido uma outra explosão, no ano passado e por conta disso estava em reforma. A polícia isolou o local e aguarda a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística.

A investida foi gravada pelas câmeras de monitoramento da agência e a imagens serão utilizadas nas investigações.

*Foto do Caixa Eletrônico explodido no ano passado