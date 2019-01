Em reunião, Prefeito de Carpina anuncia nova secretária de educação

Nesta quarta-feira (02), o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, realizou a primeira reunião de alinhamentos para o ano de 2019. No encontro, que aconteceu no auditório da Prefeitura do Carpina (PMC), secretários, diretores e demais funcionários municipais, que trabalham na sede da PMC, receberam informações pertinentes aos desafios e metas a serem atingidas no ano que inicia.

Também foram apresentadas as novas gestoras da Secretaria de Educação do Carpina (SEDUC), a Secretária Madalena Domingues e a Secretária Adjunta Vânia Pimentel. “Fiz essa pequena mudança na gestão e espero que, principalmente, haja um aumento na quantidade de alunos nas escolas do município. Madalena foi uma diretora que conseguiu aumentar de 350 para mais de 900, o número de alunos da escola que foi diretora. Ela também tem uma forma de trabalhar que consegue trazer a família para dentro da escola algo de grande importância para a educação das crianças”, disse o Prefeito Botafogo.

Madalena Domingues é ex-Diretora da Escola Irineu de Pontes. Formada em Pedagogia pela UPE com especialização em Psicopedagogia, atua há mais de 20 anos como diretora/coordenadora, nas cidades de Lagoa do Carro e Carpina. Vânia Pimentel, que será Secretária Adjunta na pasta, é formada em ciências biológicas com especializações em docência em gestão pública, com vasta experiência em assessoramento de prefeituras, principalmente nos processos de captação de recursos com foco nos programas federais. Suas últimas vivências foram nos municípios de São Lourenço da Mata, Nazaré da Mata, Lagoa do Carro e Aliança.