Em Timbaúba, caravana tem 82 certificações de socioeducandos por participação em cursos

O Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Timbaúba, na Zona da Mata do Estado, teve 82 certificações de adolescentes por participação na Caravana Juventude em Movimento. A jornada, que leva ações de qualificação profissional a internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), aportou pela segunda vez na unidade, ofertando atividades em áreas como informática, jardinagem e produção audiovisual. O evento foi realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola de Pernambuco (CIEE-PE) e a Virgulino Produções. Considerando que alguns alunos fizeram mais de um curso profissionalizante, essa se tornou a edição da caravana com o maior nível de aproveitamento entre o número de socioeducandos matriculados e o de concluintes.

O evento ocorreu ao longo de oito dias. O curso de Introdução ao Reparo de Computadores, ministrado pelo instrutor Higino Filho, teve 24 certificados entregues. Já o curso básico de Corte de Cabelo Masculino, com seis alunos concluintes, foi conduzido pelo instrutor Rony Fernando, que, assim como os responsáveis pelos outros cursos promovidos durante a caravana, é componente da equipe do Eixo Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer da Funase. Outro curso ofertado foi o de Paisagismo e Jardinagem. Com oito concluintes, essa formação profissionalizante ficou sob responsabilidade do instrutor Mauro Damião, que desenvolve um projeto similar no viveiro florestal existente em outra unidade da Funase – o Case Vitória de Santo Antão, também na Zona da Mata.

Todos esses cursos foram certificados pelo CIEE. Dessa lista, ainda fez parte uma série de oficinas de aperfeiçoamento profissional realizada durante a caravana, com a abordagem de temas como internet e e-mail, noções de sistemas operacionais, Excel prático e elaboração de currículo. Ao todo, houve 39 certificações referentes a essas aulas. Por fim, o curso de Produção Audiovisual, ministrado pelo coordenador do Eixo Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer da Funase, Normando de Albuquerque, teve nove concluintes. Essa atividade, eminentemente prática, teve certificados emitidos pela empresa Virgulino Produções.

“A caravana, mais uma vez, conseguiu abrir caminhos por meio das práticas pedagógicas em favor da socioeducação. Podemos dizer que o evento foi um sucesso. Além de profissionalizar e capacitar nossos jovens para o mercado de trabalho, resgatou a autoestima e a autoconfiança dos nossos adolescentes”, comemorou a coordenadora técnica do Case Timbaúba, Karolyne Bezerra.

A alegria dos socioeducandos pela participação nos cursos foi materializada no depoimento escrito pelo adolescente K.C.C.S., de 17 anos. Integrante do curso de Produção Audiovisual, ele teve a missão de gravar um telejornal juntamente com os outros colegas de turma, adotando linguagem, temas e enquadramentos de câmera característicos do gênero. “O fato de aprender aqui coisas que nem na rua eu imaginava aprender me deixou bastante feliz. Essa caravana ajudou tanto na minha experiência profissional como a reconhecer que nunca será tarde pra mudar. Agradeço muito a todos os responsáveis pelos cursos”, escreveu o socioeducando.

Além do Case Timbaúba, já receberam a Caravana Juventude em Movimento as unidades de internação da Funase situadas em Garanhuns e em Caruaru, no Agreste do Estado, e no Cabo de Santo Agostinho e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Todas essas instalações são voltadas ao público masculino. O Case Santa Luzia, no Recife, destinado ao atendimento de socioeducandas, também já participou da programação da jornada de cursos, que ocorre desde 2018.