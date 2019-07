Em Timbaúba, socioeducandos se habilitam como eletricistas

A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) segue gerando resultados em unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). Nesta semana, dez jovens participaram do curso de Eletricista, realizado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Timbaúba, na Mata Norte. As aulas aconteceram em horário integral, inclusive as etapas práticas, que tiveram conteúdos relacionados a correntes elétricas, voltagem, potência e cálculos de consumo de energia.

Com o aprendizado, os socioeducandos passam a ser habilitados a fazer instalações elétricas e a atuar na manutenção delas, além de terem noções sobre normas de segurança e primeiros socorros, também ministradas durante o curso. As aulas, que começaram na última segunda-feira (1º), terminaram na sexta-feira (5) com resultado positivo. “O curso foi de grande relevância para a vida profissional dos adolescentes envolvidos, pois todos aspiravam por conhecimentos na área de eletricista. Eles se empenharam muito e foram participativos durante toda o período de atividades”, diz a coordenadora técnica do Case Timbaúba, Karolyne Bezerra.

A parceria com o Senar-PE, renovada em março deste ano, com articulação do Eixo Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer da Funase, vem contemplando diversas unidades socioeducativas, como as de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns e Arcoverde, além da de Timbaúba. Estão sendo ofertados aos socioeducandos treinamentos em Trabalho no Cultivo de Plantas Ornamentais (Terrário), Trabalho na Agricultura Orgânica, Trabalho no Cultivo de Olerícolas de Raízes, Bulbos e Tubérculos, Artesanato em Embalagens, Pintor, Eletricista e Bombeiro Hidráulico.

