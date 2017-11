Em um ano, falhas em hospitais causaram a morte de até 3 brasileiros a cada 5 minutos

Um levantamento do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) divulgado nesta quarta-feira (22) mostra que até 829 brasileiros morrem por dia em decorrência de situações que poderiam ter sido evitadas – estimativa que chega a 3 (2,87) mortes a cada 5 minutos.

Ao todo, em 2016, 120.514 a 302.610 morreram em hospitais públicos e privados em decorrência dessas “falhas”, segundo a projeção do estudo.

Erro de dosagem em medicamentos, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar estão entre as causas evitáveis. Segundo a pesquisa, dos 19,1 milhões de brasileiros internados em hospitais ao longo de 2016, 1,4 milhão passou por pelo menos um evento que poderia ter sido prevenido.

Dentre as maiores vítimas, estão bebês com menos de 28 dias e idosos com mais de 60 anos. Nesse grupo, quedas no hospital, infecções localizadas da cirurgia, trombose venosa e embolia pulmonar estão entre as causas evitáveis mais frequentes.

Ainda, infecções associadas ao uso de sonda e a de cateter venoso central são causas comuns que poderiam ter sido evitadas, aponta o levantamento.

O estudo tem como um dos responsáveis o médico Renato Couto, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Os pesquisadores usaram dados do Sistema Únido de Saúde (SUS) e de prontuários em hospitais que atendem por plano de saúde.

Com base nesses dados, os cientistas usaram três principais referências na literatura científica – um estudo americano de 1991, um outro nos hospitais do estado do Rio de Janeiro e uma dissertação de mestrado da própria UFMG, de acordo com uma das envolvidas na pesquisa, Tânia Grillo.