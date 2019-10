Em uma hora, dois acidentes com caminhões ocorrem no mesmo trecho da BR-408 em Paudalho

O primeiro acidente aconteceu na descida de uma curva. Ao tombar, a carga do caminhão se espalhou na via e a maior parte dela foi saqueada. Segundo a PRF, o veículo pertence a uma transportadora e levava diversos produtos, como tinta, mangueira, calota de carro, capa de celular e bobina de papel.

Imagens enviadas mostram o motorista, de 28 anos, com um ferimento na cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele se queixava de dores no ombro esquerdo, na clavícula e no pescoço e foi levado ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Teijipió, na Zona Oeste do Recife. Como o nome do condutor não foi divulgado pela PRF, a reportagem não teve acesso ao estado de saúde dele.