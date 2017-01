Em Vicência, prefeito renúncia o próprio salário

O prefeito empossado do município de Vicência, Guilherme Nunes (PSDB), popularmente conhecido por Guiga, comunicou durante o ato de posse no último domingo (1º), que vai renunciar ao salário como gestor. O valor mensal que deixará de receber chega a R$ 18 mil, de acordo com informações da Assessoria de Imprensa.

O gestor destacou o momento de recessão financeira no País e Vicência não seria diferente, já que o município também passa por uma crise financeira sem precedentes.

Guiga é analista da Justiça Federal em Pernambuco. O ofício com a decisão do prefeito foi encaminhado ao presidente do Tribunal Regional Federal.