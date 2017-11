Em Vicência quatro jovens são mortos em chacina

A Polícia Civil continua com as investigações para prender três homens acusados pela chacina que vitimou quatro jovens, no último sábado (04), no Engenho Embu, na zona rural de Vicência, na Mata Norte do Estado.

As vítimas foram identificadas por Ismael Lemos de Souza, Wilton Carlos da Silva e Carlos Alexandre Rozendo da Silva, os três de 21 anos, e ainda Denilson Belarmino da Silva, esse com 20 anos de idade. Segundo informações da polícia eles teriam envolvimento com roubos e outros delitos realizados na região.

O crime aconteceu por volta das 20hs quando os homens encapuzados e vestidos de preto chegaram, em uma caminhonete de cor preta, cujas placas estavam encobertas, em um bar na localidade e atiraram contra Ismael Lemos.

Em seguida, eles foram até próximo a uma escola onde encontraram quatro jovens. Os criminosos mandaram um deles correr e assassinaram os outros três.

A Polícia Civil está com uma equipe da Divisão Especializada em Apuração de Homicídios realizando diligências.

As investigações são comandadas pelo delegado Von Rommel, titular da Delegacia de Vivência.