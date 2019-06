Embratel lança solução Wi-Fi Seguro para Pernambuco

A Embratel anuncia ampliação de suas ofertas de Wi-Fi em Pernambuco e lança esta semana nova solução Wi-Fi Seguro para empresas e estabelecimentos do Estado em busca de conectividade sem fio, com segurança nos acessos e melhor desempenho de rede. O lançamento é uma evolução do Wi-Fi e conta com novos controles de segurança integrados à solução já na contratação, um grande diferencial da oferta. A solução complementa o portfólio de segurança da Embratel, e oferece conectividadewireless para empresas de todos os tamanhos e segmentos, provendo Wi-Fi para usuários internos e visitantes com alta performance.

“A Embratel fornece ao mercado uma solução de ponta que leva estabilidade e segurança para a conexão, com total visibilidade do tráfego de rede e outras informações valiosas aos negócios das empresas”, explica Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel. A oferta é ideal para ambientes com grande movimentação como restaurantes, hotéis, lojas e escritórios.

Ao contratarem o Wi-Fi Seguro Embratel, as empresas podem requisitar vários tipos de configuração de segurança, como filtros de conteúdo, Firewall e detecção de intrusos. Entre os principais diferenciais do Wi-Fi Seguro Embratel está o controle granular de acesso. As empresas podem criar políticas com regras de bloqueio de aplicações e sites considerados indevidos para acesso no estabelecimento, determinando quais podem ser acessadas, como redes sociais e redes de streaming de vídeo.

Regras estipuladas pela empresa também limitam a banda utilizada pelos usuários, impedindo o mau uso do link, com downloads extensos, por exemplo. A solução protege a conexão quanto a ataques cibernéticos, com detecção de ameaças em tempo real.

A oferta permite a criação de uma rede para funcionários e outra para os visitantes. O login no hotspot pode ser feito por meio de redes sociais, e-mail ou SMS. Essa autenticação permite às empresas contratantes coletar informações cadastrais dos seus clientes, possibilitando o contato posterior para ações de marketing, como anúncios de promoções.

A Embratel utiliza equipamentos modernos para a oferta, capazes de suportar até 50 usuários por ponto de acesso com amplo alcance e sem perda de performance (867 Mbps em 5 Ghz, e 300 Mbps em 2.4 Ghz). O gerenciamento das máquinas é feito remotamente, com configurações atualizadas automaticamente em Nuvem. A solução pode ser instalada em qualquer link de Internet disponível no mercado, outro importante diferencial da oferta.

As empresas contam com um portal web por onde poderão monitorar, com Analytics, seu ambiente em tempo real e gerar relatórios de performance e segurança, com total visibilidade dos acessos e da rede. Entre as informações disponibilizadas estão as horas de maior tráfego no Wi-Fi, tentativas de ataques, tipos de sites e aplicações acessados, consumo da banda, além dos dados cadastrais usados para login. Os dados são armazenados na plataforma por até três meses e podem ser exportados para dispositivos dos estabelecimentos, como PCs e tablets.

Pesquisas apontam a importância de levar a digitalização e conectividade para os ambientes de negócios. Grande parte da população já considera o Wi-Fi algo vital para o cotidiano. Mais de 60% dos consumidores esperam que restaurantes e estabelecimentos comerciais ofereçam Wi-Fi grátis. Ainda, grande parte da população escolhe restaurantes e hotéis considerando o fornecimento da conexão sem fio.

“Disponibilizar rede Wi-Fi segura para os consumidores já é considerado uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não oferecem a mesma comodidade. A Embratel desenvolveu a nova solução para prover acesso de qualidade, com funcionalidades de segurança, para garantir comodidade aos usuários”, afirma Rachid.

A solução pode ser contratada a partir de R$ 229/mês. Para os primeiros 300 clientes, a Embratel irá manter o valor fixo de 198,00/mês, pelos primeiros três anos de contrato. Para mais informações sobre o Wi-Fi Seguro Embratel, acesse:https://www.embratel.com.br/seguranca/wi-fi-seguro