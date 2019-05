Empresa de reciclagem oferece qualidade de vida

Preservar o meio ambiente com sustentabilidade, passa pela promoção de um saneamento básico de qualidade, tratamento da rede de esgoto e reciclagem. Feito com responsabilidade, o processo de preservação da natureza pode gerar renda. Sobre o assunto, conversamos com o advogado e empresário Robério Batista da Costa. Casado, pai de dois filhos, Robério tem como sócios os empresários americanos John Snow e Robbie Fogo, na empresa de reciclagem Costa Recycling.

Além da retirada de material reciclável da natureza, o empreendimento visa o bem-estar da comunidade onde está inserida e busca melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas diretamente no negócio da reciclagem de materiais.

Importância do saneamento básico para o meio ambiente

“O saneamento básico pode ser definido como o conjunto de medidas que buscam garantir a preservação do meio ambiente e a manutenção de resíduos, feito através de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Se forem efetivadas todas estas medidas, teremos a garantia de que o meio ambiente sofrerá o menor impacto possível pela utilização dos seus recursos pelo homem”.

Tratamento de esgoto

“O esgoto contém resíduos que precisam ser descartados em lugares distantes das populações humanas, e de uma forma que não poluam os ambientes em que vivem os outros seres vivos, pois são uma ameaça à vida em geral. Quando o esgoto produzido não é tratado, contamina rios, lagos, represas e mares, porque possuem excesso de sedimentos e micro-organismos que podem causar doenças, como a esquistossomose, leptospirose, cólera e dermatites. Quando todo o esgoto produzido nas cidades não é tratado, se torna um gerador de degradação e poluição ambiental e transmissor de doenças”.

Experiências externas que podem ajudar Carpina

“Como quase todos os municípios brasileiros, Carpina tem muito a aprender com experiências exitosas de outros locais. Infelizmente, no Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso a tratamento de esgoto, e 80% não tem acesso a água tratada. Ainda são números bem difíceis de superar. Temos experiências como a da cidade de São Caetano do Sul, que é reconhecida nacionalmente por políticas públicas aplicadas nesta área. Precisamos ter o saneamento básico implementado na maioria dos domicílios. Países como Egito, Austrália e México ocupam o topo dos países com melhor saneamento básico. Para chegar a tal resultado em nosso país, se faz necessária a construção de ETE’s (Estação de Tratamento de Esgoto) que consigam atingir boa parte dos resíduos produzidos, a reciclagem de todo o material que é passível de ser reciclado (plástico, aço, alumínio, vidro, papel, dentre outros), e a construção e manutenção de um aterro sanitário, além da orientação para a população quanto a construção de fossas sépticas, etc”.

Separar resíduos sólidos urbanos

“Essa deveria ser uma prática comum de nossa população, pois além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios”.

Coleta seletiva

“Hoje no Brasil as formas mais comuns são a coleta porta-a-porta e a coleta por Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). A população separa o material de acordo com o tipo em sua residência e entrega para a coleta porta-a-porta que pode ser realizada tanto pelo prestador do serviço público de limpeza e manejo dos resíduos sólidos (público ou privado), quanto por associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. É o tipo de coleta em que um caminhão ou outro veículo passa em frente às residências e comércios recolhendo os resíduos que foram separados”.

Principais benefícios da reciclagem

“Primeiramente ocorre a diminuição e a prevenção dos impactos ambientais causados pelo descarte dos resíduos sólidos, melhorando a qualidade de vida das populações. A reciclagem também ajuda na redução das doenças causadas pelo acúmulo de lixo em lixões e aterros sanitários. Da mesma forma, faz retornar para o ciclo produtivo materiais que seriam dispensados na natureza. Com a reciclagem também existe a geração de milhares de empregos e renda e a diminuição dos gastos com limpeza urbana. É importante que a população conheça quais são os locais de entrega de materiais recicláveis. Em nossa cidade não existe este tipo de serviço público, somente locais de coleta privados. Também é necessário que sejam separados do lixo doméstico os materiais recicláveis (papel, papelão, vidro, plástico e metal) sejam separados dos materiais não recicláveis (adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas, latas de combustível e pilhas, espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças)”.

Benefícios às empresas

“Além de beneficiar o meio ambiente e melhorar a imagem diante da sociedade como uma empresa que preza pelo meio ambiente, as empresas que disponibilizam os recicláveis são beneficiadas com a redução das alíquotas de IPI – Imposto sobre produtos industrializados; do PIS – Programa de integração social e da COFINS – Contribuição para o financiamento da seguridade social, bem como quando as empresas disponibilizam materiais para a reciclagem acaba havendo um retorno financeiro com a venda deste material”.

Melhor processo de reciclagem

“Com a conscientização da população a respeito do problema do lixo e da degradação ambiental, a busca por soluções vai ser natural. Cada pessoa em seu lar pode separar o material reciclável por tipo e o encaminhar para empresas que o coletem fazendo com que este material chegue de forma mais rápida às empresas de reciclagem. A parceria entre a sociedade e estas empresas também é uma forma bastante utilizada”.

Lucros com reciclagem

“O que antes era considerado lixo, se torna uma oportunidade econômica para a empresa. Da mesma forma, as empresas que reciclam materiais encaminham os recicláveis para empresas que os utilizam como meio de produção, conseguindo parceria com catadores de lixo, comprando estes produtos por um preço mais barato, realizando a seleção e vendendo para as grandes indústrias por um preço maior, que gere lucro”.

*Matéria publicada na edição de Maio do Jornal Voz do Planalto