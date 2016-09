Empresários se reúnem em Goiana para debaterem alternativas para a crise econômica

A Unidade Mata Norte do Sebrae em Pernambuco realiza, nesta quinta- feira (15), o primeiro seminário empresarial em Goiana, a partir das 18hs, no Sesc Ler, localizado a rua do Arame no centro do município.

Com o tema Onde você estava quando não havia crise? o palestrante Adalberto Souza fala sobre as oportunidades de negócios no município e na região.

O evento também pretende promover o encontro entre pequenos empresários e empresas de grande porte. Na programação do seminário haverá ainda a apresentação da União dos Empresários de Goiana, formada por 27 empresas, a fim de trocar experiências e buscar novas oportunidades de crescimento.