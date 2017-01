Encontro debate segurança na Mata Norte

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, sediado em Nazaré da Mata, realiza a 1ª Capacitação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública da Mata Norte, na manhã desta sexta- feira (27) .

O encontro acontece no Cetreino, localizado a Av. Padre Rocha, em Carpina, e reúne representantes dos 14 municípios da área de abrangência do 2° BPM.

O objetivo é ampliar a participação das comunidades, dos representantes de Órgãos Públicos Municipais e Estaduais, além das Polícias Militar e Civil, no enfrentamento da violência.

Em pauta, temas como mobilizar e estruturar os Conselhos; apresentação das atribuições dos membros, importância do cumprimento das demandas. Está previsto ainda uma Palestra do Disque-Denúncia sobre Cidadania no enfrentamento da violência e a posse dos conselheiros.

A proposta é promover reuniões corriqueiras para discutir temas relativos ao combate à criminalidade. Outro instrumento poderoso nessa luta será a criação de um grupo de WhatsApp em cada cidade, para receber denúncias e agilizar a presença dos policiais quando for necessário.