Encontro reúne professores da rede municipal para escolha do livro didático

Carpina recebeu o 1º encontro em rede para escolha das obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Diversos professores, coordenadores, diretores e técnicas da Secretaria Municipal de Educação participaram do evento, que tem como objetivo debater sobre a aquisição e distribuição de livros para os Anos Finais do Ensino Fundamental, em 2020.

As editoras Brasil, SM, FTD, Grupo Somos e Moderna tiveram, em média, 40 min para exposição de suas publicações em consonância ao projeto político-pedagógico das escolas; ao aluno e professor; e à realidade sociocultural das instituições. As obras apresentadas também foram entregues diretamente nas escolas e aos professores, que puderam levar diversos acervos didáticos para analisarem.

“A escolha do PNLD pelos professores da rede municipal do Carpina é de fundamental importância, pois os mesmos são os principais atores do processo de ensino e como tal, têm em mãos a responsabilidade de embasarem a sua escolha em consonância com as competências e habilidades prescritas na nova BNCC. Desta forma, o material didático se tornará uma ferramenta para o cumprimento das diretrizes nacionais”, disse a Secretária de Educação do Carpina, Izaura Pessoa.

Ainda dentro do processo de análise do material, a partir do dia 02 de setembro serão realizados encontros internos nas instituições de ensino com o intuito de promover uma discussão aprofundada sobre as obras, bem como verificar se as mesmas condizem com os ideais da instituição, com base nas orientações constantes no Guia do PNLD. “É de fundamental importância a participação dos professores na seleção dos livros, independentemente do modelo de escolha selecionado, uma vez que a escolha dos materiais didáticos deve ser realizada de maneira democrática e autônoma”, afirmou a Diretora de Ensino, Maria do Carmo.

Posteriormente, o Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estabelecerão prazos, concedendo acesso ao sistema online interativo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para que os diretores possam inserir as obras escolhidas. O encontro inicial foi realizado na última sexta-feira (23), no auditório da Ação Paroquial.