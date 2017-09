ENTREVISTA// Pe. Marcelo volta aos palcos na Arena Pernambuco

Líder do movimento carismático católico, padre Marcelo Rossi é um sucesso de audiência. No dia 1 de outubro ele rompe uma ausência de 15 anos dos palcos para, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, comemorar os 27 anos da Obra de Maria. Com exclusividade, ele concedeu entrevista aos jornalistas Múcio Aguiar e José de Aguiar, para o Voz do Planalto.

Voz do Planalto – Quem é o Padre Marcelo Rossi?

Padre Marcelo - Primeiro, eu sou padre que ama Jesus, apaixonado por Jesus. Larguei tudo por Ele, ofertei tudo por Ele. Sou formado em Educação Física. Mas “padre, você é cantor?”, não, eu sou padre que canta. “Mas, padre, você é escritor?” não, eu sou um padre que escreve. Eu sou padre. Amo Jesus e quero que as pessoas, assim como eu conheci Jesus, possam conhecê-lo.

VP – O que tem em comum o padre Marcelo Rossi com o Papa Francisco?

Padre Marcelo – Ah, o Papa Francisco não se compara. Primeiro; quem sou eu pra me comparar a ele? Segundo, eu só posso dizer uma coisa, isso ele tem e eu quero sempre ter, o saudoso João Paulo II, ele me cutucou e fui o pioneiro a desbravar no mundo laico, que nós temos o Padre Zezinho, que do mundo religioso foi o primeiro a abrir essa parte da comunicação, do canto. E eu fui o primeiro a romper essa barreira dos programas de televisão e, gente, o tempo passa… E graças a Deus eu fui o desbravador e louvado seja Deus. Eu estou voltando. Lembrando, as pessoas ficam confundindo, eu vou pra celebrar missa, eu não faço show. Eu sou Padre, parco, o que eu faço é a missa e, após ela, um grande momento de louvor, que faz parte de uma renovação.

VP – O senhor ficou ausente por cerca de 15 anos dos palcos e shows carismáticos. A sua participação na festa da Obra de Maria é o seu retorno aos palcos e shows?

Padre Marcelo – É uma alegria, realmente, faz quinze anos que eu não saio e eu estou indo por causa do carinho que eu tenho aos fundadores dessa obra maravilhosa, a Obra de Maria, que é a Maria Salomé e o Gilberto. Saibam que é por eles. Detalhe que é um trabalho que eu faço voluntário. Eu vou por amor. Eu vou sempre por amor. Não tem essa de cachê. Quando eu acredito numa obra eu vou e faço por amor.

VP – Em entrevista à revista Veja, em junho deste ano, o senhor comentou que fará a gravação de um CD, um DVD e um novo livro, que serão lançados em 2018. Na entrevista, o senhor disse “Voltei para o ataque”, quem o senhor pretende atacar?

Padre Marcelo – Prepare-se. Vocês não têm noção. “Imaculada”, o DVD, ele é sobrenatural. Isso vocês vão ver tudo na gravação, que tem o CD gravado e o DVD ao vivo, que foi algo impressionante. Eu toquei com a banda do Roberto Carlos. Pergunte para o maestro como foi. E, pela primeira vez, o Guto Graça Mello esteve junto, regendo. Foi uma coisa impressionante, é uma palavra deles, dizendo que nunca participaram de algo tão sobrenatural, segundo os músicos. Lembrando, para deixar bem claro, eu não sou artista, eu sou Padre. Quem faz parte da renovação, prepare-se para um DVD de muito louvor.

VP – Com que visão o senhor vê o atual cenário político no Brasil? E quais suas perspectivas até as próximas eleições?

Padre Marcelo – Eu sou uma pessoa sempre otimista, mas não deixando de ser realista e orando, para que o nosso Brasil esteja sempre no eixo. Lógico, eu estou preocupado, quem não está? Eu lido com pessoas, sou parco, e eu vejo quantas carteiras de trabalho estão nas mãos e pessoas desempregadas e temos que orar muito.

VP – O senhor concorda que a Igreja deve ter um papel maior na vida política do Brasil, indicando candidatos para os cargos eletivos?

Padre Marcelo – Eu sou contra que a Igreja faça parte… Veja se me entende: a igreja já passou por isso. Nós sabemos que, quando tem a junção Estado e Igreja, é um problema, eu sou contra qualquer… Exemplo, padre ou qualquer líder religioso, quanto a um leigo que faça. Pelo contrário, nós devemos incentivar, é muito sério, eles vão montar as leis. Exemplo, eu sou a favor da vida, eu não posso votar em alguém que queira legalizar o aborto ou coisas que vão contra nossa fé e moral cristã, portanto, isso sim, que fique bem claro.

VP – O que teria a dizer sobre o longevo trabalho de projetos sociais da Comunidade Obra de Maria, na qual está à frente o Sr. Gilberto Gomes Barbosa?

Padre Marcelo – Nosso querido Gilberto, o trabalho dele, junto com a Maria Salomé, lembre-se sempre, ambos, ele está mais à frente… Eu brinco, ele é o homem do Papa, que ele tem mais contato com o Papa. Ele é um lutador, guerreiro, você vê que é uma pessoa que ama o que faz, é a Obra de Maria. Repito, mais uma vez, que estou indo por amor, ao acreditar, estou indo voluntariamente.

VP – No Brasil, e principalmente em Pernambuco, o senhor é admirado, amado, seguido, e fonte de inspiração para milhares de fiéis (não só católicos, mas de todas religiões), a que deve esse fenômeno, Padre Marcelo Rossi?

Padre Marcelo – Eu não gosto dessa palavra “fenômeno”. O que aconteceu, realmente concordo, com o tempo passando, com 50 anos, olhando para trás, penso, “Meu Deus, tive que ter coragem”, só que o Senhor falou que tenho uma missão ainda enorme a ser feita. Então, sou padre e jamais vou deixar de ser um padre que canta, que escreve, que faz tudo isso por amor a Jesus. Um padre que caiu numa depressão, que sei o que é síndrome do pânico, não escondi de ninguém para mostrar que o padre é uma pessoa humana. O lema da minha ordenação, há 23 anos, é que eu trago um tesouro extraordinário em vasos de argila, para mostrar que o poder não é meu, mas de Deus, segundo a carta de Coríntios, capítulo quatro, versículo sete. Portanto, eu creio profundamente no poder desse Deus maravilhoso, saí da depressão, detalhe, sem remédio. Meu remédio foi a oração, eu não podia tomar remédio, não porque eu não queria, e eu posso hoje ajudar as pessoas e com certeza o DVD e todo o trabalho, eu vou tocar muito sobre isso. Até meus 19 anos eu achava que depressão era frescura e quantas pessoas eu ajudei a sair dela, até que eu passei; é o mal do milênio; eu descobri o segredo e sei como ajudar as pessoas.

VP – Qual a sua mensagem para os pernambucanos?

Padre Marcelo – Minha mensagem não é uma mensagem, é uma bênção e através de uma bênção uma frase que eu quero que vocês pensem e meditem, com muito carinho: não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas, pela fé, pelo amor que nós temos a Jesus e Maria, por isso obra de Jesus e Maria, não esqueça que eu estou indo pelo carinho e amor, nós temos uma mamãe. É por Obra de Maria, por amor a ela, um trabalho voluntário; essa é a mensagem. Mostre seu problema com o poder e a força do nosso Deus. Abençoe-vos o Deus todo poderoso; ei, você que está aí, sou padre e essa é a minha missão, ai se eu não abençoar! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Esperem, dia 1 de outubro, dia da minha querida Santa Teresinha de Jesus; vai ser um momento imperdível; faz 15 anos que eu não faço e farei por Obra de Maria.