Envolvido em assalto no Recife é preso em São Vicente Férrer

Foi preso, nesta quinta-feira (2), um dos homens envolvidos no assalto a um empresário próximo ao Fórum Rodolpho Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, na área central do Recife.

Paulo Victor Mendes, 28 anos, foi localizado na casa de parentes no município de São Vicente Férrer, no Agreste do Estado. A ação criminosa ocorreu na segunda de carnaval (27) e foi gravada por uma câmera do GPS instalada no veículo.

A prisão foi realizada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e aconteceu um dia após a PM ter apreendido um adolescente suspeito de ter participado do assalto. A polícia continua as buscas para localizar outro homem envolvido no roubo, que também aparece no vídeo.

As imagens da câmera que gravou o roubo mostram que os suspeitos interceptaram o carro em uma curva. Enquanto um dos rapazes apontava uma arma, o outro, de cabelo colorido de rosa, gritava pedindo os celulares e as bolsas. ‘Atira nele’, disse um dos suspeitos.

