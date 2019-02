Equipe Corre Tracunhaém comemora um ano de atividades

A Equipe Corre Tracunhaém realiza no próximo domingo (10) uma corrida em comemoração ao primeiro ano de atividades esportivas. A concentração será na Praça do trabalhador, no Bairro Novo, na cidade Tracunhaém, às 6hs e a saída acontece às 7hs. O percurso é de 8km.

O grupo de corrida surgiu da necessidade de desenvolver atividades que viessem a proporcionar ao público melhor interação e melhoria na saúde e bem estar dos participantes, promovendo adesão a hábitos saudáveis de vida com a prática da corrida.

A corrida de rua por ser um esporte democrático e de fácil acesso possibilita atender no mesmo treino o maior número de pessoas sem distinção. Promove a inclusão social, autoestima, qualidade de vida para as mulheres e meninas por meio do atletismo, na modalidade de corrida de rua. contudo o vínculo comunitário em que os participantes fortalecem os laços familiares e eleva aproximação entre os cidadãos de Tracunhaém.

A coordenação da equipe Corre Tracunhaém é formado por Adeildo (Chico Corredor), Fábio Alves (Fabinho), Adelmo (Del), Fabíola, Erionalda, Cristina, Alcemir Costa (Jú), Moisés e Inácio.