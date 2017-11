Equipe Motivação promove campanha na FALUB para arrecadar alimentos não perecíveis

A Faculdade Luso Brasileira (FALUB) em Carpina promove nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de Dezembro, das 19hs as 21hs, a Feira do Empreendedor. Na ocasião, os alunos apresentação seus trabalhos na área a parir de iniciativas de sucesso.

A equipe Motivação: você pode, basta acreditar é formada por alunos do segundo período dos cursos de Administração e de Contabilidade e aborda o tema empreendedorismo através da empresa de cosméticos Mary Kay, especialmente sobre a perspectiva da autoestima. Na programação estão palestras, consultoria, demonstração de produtos, tratamentos estéticos (limpeza de pele, maquiagem, designe de sobrancelhas e manicure) e desfile.

O diferencial da equipe é a captação de alimentos para doação a famílias carentes. Os visitantes podem trocar um kg de alimento não perecível por um ticket e concorrer a um final de semana, com direito a acompanhante, no Hotel Tavares Correia, na cidade de Garanhuns, com café da manhã incluso.

O objetivo do projeto é desenvolver o perfil empreendedor tendo como base a empresa Mary Kay e apresentar os benefícios dela para formação humana e social. Visando ainda o lado social, através de um trabalho solidário a Equipe Motivação vai doar os alimentos para organizações não governamentais que se preocupam com os menos favorecidos.

“Agradecemos ao diretor da FALUB, Mauri Costa, e da Coordenadora Geral, Genilda Barbosa, pelo apoio e incentivo. Essa é uma forma de colocarmos em prática o conteúdo de sala de aula além de desenvolvermos nosso perfil empreendedor e, sobretudo colaborar socialmente com o próximo”, comenta uma das organizadoras, Joseany Vallér.