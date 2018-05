Escola Coronel Luiz Ignácio, em Aliança, realiza projeto sobre profissões

A Escola Coronel Luiz Ignácio Pessoa de Melo, em Aliança, Zona da Mata do Estado, realizou o encerramento do “Mundo do trabalho no limiar do século 21 – Desafios e perspectivas”, para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A atividade tem como objetivo melhorar a autoestima dos estudantes em relação ao futuro por meio de palestras e rodas de diálogos com profissionais de diversas áreas. O evento foi realizado no período de 15 a 18 de maio.

O projeto existe desde 2016 e foi idealizado pelo professor de geografia Zenildo Pereira. Ao perceber a falta de interesse dos estudantes em fazer vestibular, sonhar com uma carreira e acreditar que são capazes, o docente decidiu criar uma ponte com profissionais que estão no mercado de trabalho para palestrar sobre as diversas opções de ofício fora da escola. E, segundo ele, a atividade vem dando certo.

“Estamos diante de um cenário de crise e muitos jovens ficam sem perspectiva, inquietos quanto ao futuro. E o projeto foi criado justamente para a gente ouvir e saber quais são os sonhos deles. Nós fazemos essa parceria com profissionais e universidades, como forma de estimular esses adolescentes a ingressar numa universidade, que não é só ensino, é pesquisa e é extensão”, declarou o professor.

Nesta edição, realizaram rodas de diálogo policiais militares, professores, advogados, enfermeiros e fisioterapeutas, além de uma palestra com um psicólogo sobre vocação. A escolha dos profissionais para participar do evento é resultado de uma pesquisa feita previamente por professores em sala de aula, sobre quais profissões mais atraem os adolescentes.

A estudante Roberta Vitória, do primeiro ano do ensino médio, sempre sonhou em cursar Direito. As palestras, segundo ela, fizeram todas as turmas tirarem dúvidas sobre as profissões que escolheram. “Foi muito proveitoso para nós todos, porque despertamos aquilo que queremos ser, que queremos para a nossa vida. Eu tirei muitas dúvidas e sempre sobram algumas, mas tenho certeza da profissão que quero seguir”, declarou.