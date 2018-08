Escola de São Vicente Férrer participa de Aula de Cidadania na Assembleia

Alunos da Escola Estadual Professor João Barbosa de Almeida, de São Vicente Férrer (Agreste Setentrional), participaram de uma Aula de Cidadania nesta quarta (29), na Alepe. Os jovens conheceram o Museu Palácio Joaquim Nabuco e assistiram à Reunião Plenária a convite do deputado Clodoaldo Magalhães (PSB), como parte do Projeto Conhecendo a Assembleia de Perto.

Na tribuna, o parlamentar afirmou que a participação do povo na política é o caminho para solucionar os problemas do País. “Acho que é a grande saída. Quando a gente tiver novas gerações entendendo o funcionamento das instituições, vamos começar a ter esperança”, avaliou Magalhães.

Na visita, os estudantes aprenderam sobre a história da Casa, a arquitetura do Museu Palácio e também sobre a atuação parlamentar. Para o professor de Português Luzivânio Oliveira, a Aula de Cidadania complementa, na prática, a teoria que os jovens aprendem na escola. “A maioria dos alunos são de zonas rurais e estão presenciando algo pela primeira vez”, observou. “Dessa forma, chegam mais perto da questão social.”

Os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio viram a visita como um privilégio, a exemplo de Amanda Beatriz, do 9º ano. Ela ressaltou que a Aula de Cidadania desenvolve a mentalidade política de todos. “A gente, que está numa faixa etária menor e não sabe muito desses assuntos, vai entendendo melhor”, disse. “É uma aula que faz evoluir nossa mente. Sairei daqui compreendendo do assunto.”

A Aula de Cidadania também propõe visitas ao Palácio do Campo das Princesas, sede do Poder Executivo, e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), sede do Poder Judiciário.