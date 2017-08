Escola municipal é alvo de vandalismo em Timbaúba

A escola Maria Emília Dutra Ferreira Lima, localizada no loteamento Juazeiro, em Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi alvo de vandalismo no domingo (27). De acordo com a Secretaria de Educação do município, que fica a cerca de 100 qulômetros do Recife, diversos itens foram depredados.

O levantamento aponta para janelas que foram quebradas, salas de aula reviradas, bebedouros arrancados e gavetas abertas. Havia papel e destroços espalhados pelos corredores da unidade educacional. Por conta do tamanho da depredação, a pasta informou que não há aula nesta segunda-feira (28). Professores e funcionários vão se reunir para organizar a escola e a previsão é de que as aulas sejam retomadas na terça-feira (29). A escola possui ensino infantil e ensino fundamental. Ainda segundo a Secretaria de Educação de Timbaúba, será registrada um boletim de ocorrência na delegacia do município, que deve ficar responsável pela investigação do caso.