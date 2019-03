Escola Municipal Pio X vivencia Dia Mundial da Poesia em Carpina

Dia 21 de Março é comemorado no mundo o Dia da Poesia. A data foi criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO em 16 de novembro de 1999. E para comemorar a data, a Escola Municipal Pio X, em Carpina, vivenciou o dia com os alunos das turmas do 6º, 7º e 8º Ano. A culminância do Projeto Café com Poesia, coordenado pelo professor de Língua Portuguesa, Francisco de Assis, aconteceu nesta quinta- feira (21).

Na programação os alunos apresentaram a biografia e recitaram poesias de escritores carpinenses e também a nível nacional e internacional.

Durante a realização do projeto os alunos também produziram seus textos que foram expostos durante o evento e alguns recitados. Em sala de aula os estudantes desenvolveram técnicas de leitura e escrita, bem como conheceram o trabalho dos poetas selecionados para esta primeira edição do evento.

Para o Café com Poesia foram convidados os poetas carpinenses Leonilton Carneiro, Luiz de França e Sandra Albuquerque, além de representantes da Secretaria Municipal de Educação, e a participação de alguns familiares dos alunos. Na ocasião, os poetas também declamaram alguns de seus textos e compartilharam as suas experiências enquanto escritores.

Com o resultado obtido nesta primeira edição a Escola Municipal Pio X, através do diretor Josias Lima, garantiu que a iniciativa será ampliada e serão promovidas outras edições.