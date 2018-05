Escolas municipais de Carpina recebem projeto de agricultura familiar

A Prefeitura do Carpina deu início ao Projeto Horta na Escola, uma ação de iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Sec. de Educação, que busca aproximar os alunos do universo da agricultura familiar. Os estudantes recebem a visita de uma técnica agrícola da prefeitura que ministra aulas teóricas e práticas de sustentabilidade, reciclagem e plantio, agricultura familiar e assuntos referentes ao tema.

Outro ponto importante no projeto é a integração da comunidade e escola. O material usado na produção, como pneus e garrafas, é cedido pelos próprios moradores, que também podem aproveitar da variada horta composta por plantas medicinais, condimentares, aromáticas e hortaliças.

As cozinheiras das unidades educacionais também participam de capacitações em aproveitamento de folhas, talos e cascas no preparo de bolos, omeletes, sucos, sopas e demais alimentos que compõem a merenda escolar, desenvolvendo uma alimentação ainda mais saudável para os alunos. As capacitações também se estenderão aos pais ou responsáveis que quiserem participar. Em sua primeira fase o projeto está atendendo duas escolas da rede pública municipal de ensino do Carpina, a Bela Vista e a Nova Santa Cruz. Nos próximos meses, a previsão é que seja implantado em diversos outros colégios e creches da cidade.