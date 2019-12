Escolinha Gol de Letra revela talentos para o futebol 

O jogador de futebol (Sub 12) Mateus Mamede, das seleções pernambucana e brasileira, iniciou seu aprendizado no Gol de Letra

O esporte tem um papel fundamental no desenvolvimento físico e comportamental das crianças e adolescentes. As atividades físicas exercem um enorme impacto no bem-estar psicológico e social deles, além dos benefícios à saúde. Essas são algumas das razões porque José Inaldo dos Santos resolveu fundar a Escolinha de Futebol Gol de Letra, localizada à rua professora Amélia, s/n, no Loteamento Santa Cruz, em Carpina.

“O esporte promove a integração e a socialização das crianças e adolescentes. Por isso a Gol de Letra investe em uma boa estrutura para o aprendizado e o aperfeiçoamento da prática esportiva”, explicou.

Atualmente a escolinha conta com 140 alunos, entre quatro e 16 anos. Trabalham no contra turno escolar, das 14h às 19h, com alunos divididos pela faixa etária. Há turmas de 4 a 6 anos (Sub 6), de 7 a 8 anos, de 9 a 10, de 11 a 12, de 13 a 14 e de 15 a 16 anos. O diretor administrativo da Gol de Letra, José Adeilson da Silva, conta que há um projeto para a inscrição de meninas para 2020. A escolinha funciona de segunda a quinta-feira com aulas de treinamentos.

Nos finais de semana são dedicados aos campeonatos e competições com outras escolas no campo do centro esportivo e em outras cidades, inclusive, fora do estado. Os campeonatos são disputados com uma seleção formada pelos alunos que mais se destacaram nos treinos, o que incentiva aos alunos a se empenharem mais no aprendizado.

O responsável pelos treinamentos é o ex-jogador Edson de Limoeiro, hoje treinador de futebol. Cláudio Correia Barreto, o Bagagem, é o responsável pelos goleiros. O gramado do campo é de grama sintética, que amortece os impactos, evitando possíveis lesões. “Para se inscrever é indispensável estarem matriculados em instituições de ensino e frequentando as aulas”, acrescentou o diretor. No decorrer das atividades o aproveitamento escolar nas aulas também é acompanhado pelos orientadores da Gol de Letra.

Inaldo Santos, que acompanha as aulas da escolinha disse que outra preocupação da administração é proporcionar as melhores condições para que participem das aulas e das atividades esportivas. Ele ressaltou a importância das atividades físicas, não apenas como base para o esporte de competição, mas como formação do cidadão, preparando-os para um futuro melhor, inclusive, com possibilidade de atuarem no exterior.

Títulos conquistados – A Gol de Letra vem conseguindo títulos em diversos campeonatos realizados no estado e no Nordeste. São algumas de suas principais conquistas com a seleção dos melhores alunos: Campeão Pernambucano 2017 Sub 9, Vice-campeão Pernambucano 2017 Sub 11, Campeão do Nordeste 2018 Sub 11, Campeão Brasileiro Sub 13, Campeão Mata Norte Fut 7, Campeão Copa M10 Sub 12 (Maceió), Campeão 2ª Copa AG10. Os alunos que decidiram seguir carreira profissional, hoje são destaque no futebol brasileiro, e iniciaram no Gol de Letra. Dentre esses estão: Mateus Mamede, da seleção de Pernambuco e do Brasil (Sub 12), Juninho Carpina (Náutico), Eduardo Felipe (Joinville), Felipe Ramon (Cianorte), Guilherme Lucena (Brasiliense), Felipe Filho (7 de Setembro).

Autoestima – Os especialistas em educação física afirmam que os benefícios proporcionados para quem está na fase de desenvolvimento são inúmeros. O convívio com outros meninos da mesma faixa etária desenvolve nas crianças diversos aspectos, como a socialização, inclusive proporcionando a convivência com outro círculo social fora da escola. O esporte promove ainda a amizade, a autoestima e confiança em si mesmo, principalmente quando ganham campeonatos, fazem gols ou agarram a bola (goleiros), recebem medalhas, aplausos e o carinho dos pais. A prática esportiva ajuda a melhorar o rendimento escolar, estimulando o raciocínio rápido e a capacidade de concentração. Contato: 997953165