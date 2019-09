Escotismo muda a realidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos em PE

A prática do escotismo é uma realidade na vida de várias crianças, adolescentes e jovens em Pernambuco. “O escotismo é um aliado importante na promoção da cidadania, redução violência, proteção da fauna e flora, estreitamento dos vínculos afetivos e fortalecimento dos valores familiares, desenvolvimento do caráter e espiritualidade”, disse o TenCoronel Edson Marconni, Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros e Chefe do Grupo Escoteiro Brantmeesters.

Para Marconni a prática do escotismo consegue afastar a juventude do contato compulsivo com televisão, computadores e smartphones, bem como, da influência de pessoas que desvirtuam o desenvolvimento infanto juvenil saudável e, dessa maneira, contribui com a redução da violência.

Para se integrar no movimento escoteiro o jovem promete fazer sempre melhor possível e ajudar o próximo em qualquer ocasião, obedecendo a lei escoteira com seus 10 artigos.

A mudança de comportamento é inquestionável quando tais valores são instrospectados, disse Marconni.

Crianças de 6,5 a 10 anos, pré-adolescentes de 11 a 14 anos, adolescentes de 15 a 18 anos e jovens de 19 a 21 anos podem praticar escotismo.

Quem se interessar pode verificar através do site www.escoteiro.pe.org.br o grupo mais próximo de seu domicílio.

No Recife, o 96º Grupo Escoteiro Brantmeesters se reúne todos os sábados de 8h às 11h, no Jardim Botânico do Recife.

Os interessados também podem obter maiores informações através do telefone (81) 99488-4885 ou através da Facepage 96º Grupo Escoteiro Brantmeesters.

