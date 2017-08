Escritoras lançam livro de poesias em Carpina

As poetisas Maria Martins e Edite Marinho lançam o livro “Dueto – Poemas para Todos”, no próximo domingo (27), no auditório da Prefeitura de Carpina, à Praça São José, às 14h30.

Leitores de qualquer idade podem fazer uma viagem ao mundo da poesia através dos corações de duas mulheres que poetizam as coisas, as pessoas, os animais, a vida. A intenção das autoras é despertar nos pequenos leitores o prazer pela poesia, pela leitura, pelo universo literário.

Através de uma linguagem poética, elas contam fatos, estórias e Histórias que valorizam a natureza, dão destaque a animais, desejam um “Mundo Novo”, falam de ecologia, de bondade, de fé, esperança, humildade e honestidade. Elas procuram ajudar ao pequeno leitor virar aprendiz de gente grande, mas com desejo de fazer deste um mundo melhor.

Conduzem os leitores pelos caminhos guiados pela emoção, por bons sentimentos e, com bonitas palavras, oferecendo-lhes a simplicidade da alegria, mensagens de amor ao próximo, à natureza e aos animais e a encontrarem o prazer da leitura.

O livro nos ensina uma grande lição: dar importância à natureza, promover a paz, a valorizar as pequenas coisas (“tudo que se move é sagrado”) e respeitar e zelar pelo semelhante (“extensão de nós mesmos”). No prefácio, a professora universitária Emerita Veríssimo diz que a obra é um “jogo de sensações variadas, um convite à leitura textual, à reflexão e ao lazer”. Ela percebe ainda na poesia de Martins e Marinho “espaços para qualquer público”, especialmente o infanto-juvenil, hoje desprezado e entrega à internet.

Um livro é capaz de transformar mentes e corações e, sem que se perceba, essa é uma das pretensões das autoras. Não faltam palavras para corações que se utilizam da poesia para expressar seus sentimentos. E quando ele tem vez, o amor é o sentimento que fala mais alto. E este livro é repleto de amor à vida, às coisas e pessoas. Na “1ª Voz”, Edite Marinho, escritora e presidente da Associação Literária de Artistas Carpinenses (Alac), fala de uma simples e ao mesmo tempo encantadora “Borboletinha”, enquanto Maria Martins, na “2ª Voz”, emociona-se com “O Ratinho”, e repassa isso para nós, e assim vão conquistando o público. O inseto e bicho, tão esquecidos, viram personagens, assim como os patos, uma galinha, o beija-lfor, a zebra…

Sugestões – O livro inclui uma página de sugestões com atividades para professores utilizarem em sala de aula. Também pode ser acessado na internet. O evento contará com um recital de poesia, atrações culturais e coquetel.