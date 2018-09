Escritores lançam livro sobre a história de Carpina

Aconteceu na noite do último sábado (22), o lançamento do livro “Carpina, Terra do Leão do Norte”, de autoria dos jornalistas Josi Marinho, Paulo Ferreira e Sivaldo Venerando. A festa foi realizada no auditório da FETAPE, e reuniu escritores, produtores culturais, cordelistas, comunicadores, políticos, professores, entre autoridades e visitantes de outras cidades da região.

Na programação, destaque para os Blocos Lira e Flor dos Tamarindos de Carpina que se apresentaram ao som do compositor Getúlio Cavalcante, além do artesão Gilvan Guilherme, conhecido por Gilvan das Burrinhas, que fez uma encenação, a dupla Mateus e Catirina, interpretada pelos jovens Felipe e Emília, de Glória do Goitá, o Palhaço Plim Plim, entre outros artistas.

Na solenidade foi entregue o troféu “O Carpina” a algumas personalidades da cidade que contribuíram para o desenvolvimento social, econômico, político, educacional e cultural do município. Entre os agraciados o médico Aldo Mota, o escritor Leonilton Carneiro, a poetisa Luiza Vasconcelos, o esportista Rinaldo Campeão, o empresário Jorge Petribu, entre outros.

Na decoração da festa foi exposta uma réplica da escultura do Leão do Norte, símbolo maior da cidade de Carpina, com a mesma proporção da escultura exposta na Praça São José. A peça foi produzida pelo artista plástico Carlinhos Melo, que também abrilhantou o evento com a exposição de alguns bonecos gigantes do Bloco Leão do Norte.

O livro- A publicação contém 298 páginas, narra mais de três séculos de história do município de Carpina. Tudo começou em 1710/11, quando os refugiados da Guerra dos Mascates se abrigaram nas matas da Freguesia de Tracunhaém, território que, no século seguinte, passou a pertencer ao município de Nazaré da Mata e no século XX a Carpina. O conteúdo contempla toda a evolução do povoado, vila e finalmente cidade. Além das origens, o livro trata da economia, política, religiosidade, cultura, educação, turismo, esportes e comunicação. A pesquisa levou três anos e meio para ser concluída e teve como fonte jornais e revistas antigas, livros, trabalhos acadêmicos e depoimentos de antigos carpinenses.

O livro “Carpina, Terra do Leão do Norte” faz parte do projeto de Democratização Cultural Carpina 90 Anos realizado pelo Jornal Voz do Planalto, sob a coordenação do jornalista Ramos Silva.

Os exemplares estão sendo comercializados na sede do Voz do Planalto, localizada a Rua Josefa Bione, N 140, Cajá- Carpina. Outras informações (81) 3621-1591.

*Créditos das fotos: Gilmar Santos e Marília Martinelli