Espaço Reconciliação de Limoeiro lança Concurso Literário Gratuito

É uma provocação, que o Espaço Reconciliação (www.espacoreconciliacao.com) promove, na forma de um concurso de texto para teatro, motivando as pessoas a escreverem diálogos improváveis, mas possíveis de existir cenicamente, entre pessoas, coisas ou seres, que, quanto mais diferentes e até antagônicos, mais poderão render em “conversa” farta, mesmo através de conflitos, na perspectiva de uma convivência plausível.

Por um mundo melhor. Essa ideia é uma pequena contribuição para distender esses tempos extremos. Embora já estivesse no horizonte da Reconciliação, há alguns anos, só agora veio a ser estimulada a sua realização, por vários motivos. O primeiro, as polêmicas desta “era de extremos”.

Outra motivação “chegou” quando, em outubro de 2019, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou “que a comemoração dos 75 anos das Nações Unidas terá um grande e inclusivo diálogo sobre o papel da cooperação global na construção do futuro que queremos. Iniciando a partir de janeiro de 2020 a promoção de diálogos ao redor do mundo e através de todas as fronteiras, setores e gerações. O objetivo é alcançar o público global, ouvir suas esperanças e medos e aprender com suas experiências”.

Outra base importante na formação da ideia do “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor” (texto para teatro), são os ideais do papa Francisco, no que se refere à “cultura do encontro, para vencer a indiferença”. Então, com humildade e esperança, o Espaço Reconciliação e parceiros, quer contribuir com esse universo do bem, promovendo o Iº Concurso de Texto para Teatro, com o tema Tensões em Diálogo, por um Mundo Melhor.

Para participar, acesse o site do Espaço Reconciliação (www.espacoreconciliacao.com), baixe e leia o edital. Depois é só se inscrever. O período de inscrição se inicia no dia 2 de janeiro de 2020 e segue até o dia 20 de maio de 2020.

Imagem: Humberto Marques Viana