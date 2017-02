Especialista dá dicas de maquiagem para o Carnaval

Uma das festas mais populares e representativas do país, o Carnaval brasileiro é sinônimo de alegria, folia e beleza. Seja qual for o enfeite ou fantasia, todos querem fazer bonito nos blocos ou avenida. Por isso, para se divertir e acertar na escolha da maquiagem, Bruna Lorena de Lima, instrutora de cursos livres de beleza do Senac EAD, oferece dicas para quem deseja caprichar na produção e ficar impecável durante a festa.

Segundo ela, é recomendável que a maquiagem seja à prova d’água, principalmente, o lápis para os olhos, base facial e máscara de cílios. Para os lábios, batons de textura matte (efeito seco) são ótimas escolhas porque possuem cores intensas e grande durabilidade.

Para aproveitar a comemoração, a estratégia é não ter medo de ousar nas cores e combinações. “O glitter é uma ótima escolha para compor o look de carnaval”, considera Bruna Lima.

Cores e pele – não existem regras, mas cada tipo de pele pode ganhar ainda mais destaque quando aliado às escolhas de tons. “Por exemplo, as cores quentes como laranja, marrom, dourado, bronze dão um destaque maior para loiras”, avalia Bruna. Morenas e orientais, segundo ela, ficam melhores em tons de vermelho, azul e preto. Já as ruivas “devem evitar o amarelo devido ao subtom da pele e priorizar o lilás, grafite, preto e também os tons de rosa”. Para as negras, a sugestão é investir no rosa, vinho, preto, azul, vermelho e berinjela.

Mas quem pensa que uma maquiagem muito intensa nos olhos pede um batom mais neutro, está enganado. A instrutora garante, o batom neutro é uma escolha assertiva quando os olhos já estão bem marcados. “Mas não quer dizer que não posso ousar nos lábios e nos olhos”, afirma e complementa: “na hora de fazer a maquiagem de Carnaval, é interessante testar várias cores e identificar se não tem muita informação no look”.

Cílios postiços – companheiros em diversas ocasiões, incluindo no Carnaval, os cílios postiços dão destaque aos olhos. Existem no mercado opções personalizadas e, de acordo com Bruna, os adereços com strass se encaixam perfeitamente à ocasião. “Porém, se as pessoas têm sensibilidade, a cola para fixação dos cílios pode irritar a região dos olhos, então seria melhor testá-los dias antes”, considera.

Outra preocupação dos foliões é como a maquiagem vai reagir ao calor do verão. Bruna Lorena de Lima alerta que para manter a qualidade deve preparar a pele com limpeza, tonificação e hidratação. Além de usar um bom primer facial e base é indicado utilizar fixadores de maquiagem. “Os lencinhos que ajudam a retirar a oleosidade da pele sem estragar a maquiagem são ótimos nesses momentos”, emenda.

Filtro solar – mas atenção, a maquiagem com proteção solar não substitui o uso do filtro solar. “É necessário incluir na rotina e usá-lo junto com a maquiagem”, afirma Bruna. O bloqueador é muito importante para ajudar na proteção da pele das radiações UVA e UVB, além de prevenir o envelhecimento precoce, manchas e até mesmo câncer de pele. “Sendo assim, depois de limpar, tonificar e hidratar, aplique o protetor solar e depois os produtos de maquiagem”.

Mais uma recomendação da instrutora é que a pessoa com a pele sensível precisa ter orientações constantes de um médico dermatologista para o diagnóstico de possíveis alergias de determinados componentes presentes nas maquiagens. “O que a pessoa precisa escolher é o tipo de produto que poderá usar conforme a sua composição”, lembra Bruna.

Look sem gastar muito – além dos cuidados necessários e da harmonização de cores e tons, Bruna Lima afirma que é possível montar um ótimo look sem gastar muito. “Existem produtos nacionais e importados com preços muito acessíveis. É necessário pesquisar bastante e fazer muitos testes, caso não conheça a qualidade desses produtos. Aproveite e analise a cor, textura e qualidade”.

