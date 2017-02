Esquema especial nas rodovias estaduais durante o carnaval

Ações incluem fiscalização, monitoramento do trânsito, desligamento de algumas lombadas eletrônicas e ouvidoria itinerante. Expectativa é de um aumento de 40% no fluxo de veículos nas principais vias, nos dias de maior pico.

OPERAÇÃO CARNAVAL – Com objetivo de proporcionar mais segurança nas rodovias durante o período carnavalesco, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Estadual de Transportes, intensificará as ações nas estradas pernambucanas. As intervenções começam a partir das 22h desta quinta-feira (23) e seguem até a quarta-feira de cinzas (1º/3), com o reforço nas ações de fiscalização e desligamento de algumas lombadas eletrônicas (VER ABAIXO), entre outras ações, principalmente nas vias que levam aos polos da folia e destinos mais procurados, como os litorais Norte e Sul, e Agreste do Estado.

Neste feriadão, as principais rodovias deverão ter um aumento de até 40% no fluxo de veículos nos dias mais movimentados. Na PE-060, rodovia que leva ao Litoral Sul, a previsão é que este número chegue a 40 mil veículos, no trecho que corta o Cabo de Santo Agostinho. Na BR-232, com destino ao Agreste e Sertão, a expectativa é de 50 mil, no trecho localizado no Bairro do Curado, zona Oeste, na saída da capital.

A ação contará com cerca de 50 agentes do DER, que realizarão abordagens e trabalhos de conscientização em pontos estratégicos das rodovias, com a participação da Ouvidoria Itinerante da autarquia. As ações seguem até a quarta-feira de cinzas (1º/3) – dia de grande movimentação nas estradas, na volta do feriadão. A intenção é promover mais segurança também através de medidas preventivas contribuam para a redução do número de acidentes e condutas irregulares.

A Operação Carnaval acontece em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com a integração da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), da Operação Lei Seca e das autarquias de trânsito municipais da Região Metropolitana do Recife – RMR.

De acordo com o coordenador de Trânsito e Transporte do DER, Rommel Ferraz, nas abordagens serão fiscalizados os itens de segurança, documentação e estado de conservação do veículo, habilitação do condutor, uso do cinto de segurança também no banco de trás e dos farol baixo aceso mesmo durante o dia, entre outros. “Estaremos atentos para coibir as irregularidades, para que os motoristas respeitem as leis de trânsito e os limites de velocidade, e que eles evitem o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, para que tenhamos a redução no número de acidentes e de mortes no trânsito nas nossas rodovias”, detalhou Ferraz.

LOMBADAS ELETRÔNICAS DESLIGADAS

Para minimizar os congestionamentos nos horários de maior movimentação durante o período de momo, algumas lombadas eletrônicas localizadas nos trechos com maior fluxo de veículos estarão desligadas a partir das 22 horas desta quinta-feira (23), e somente serão religadas às 5 horas da próxima quinta-feira (2/3).

Equipamentos de fiscalização eletrônica que estarão desligados no período carnavalesco e os respectivos locais e rodovias:

PE-027 – Aldeia, no km 0,7;

PE-035 – Itapissuma, nos km 7,3 e 7,9;

PE-060 – Ipojuca, no km 16,63, e

BR-232 – Curado, nos km 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 e 9,2.

OUVIDORIA ITINERANTE

Nas ações de fiscalização do DER, a Ouvidoria Itinerante do órgão estará presente com pontos móveis nas rodovias estaduais, recebendo reclamações, denúncias, sugestões, elogios e distribuindo informativos contendo orientações para os usuários de como proceder para fazer uma manifestação, que poderá ser realizada no local com a equipe de plantão, utilizando os dados pessoais e um número de contato para obter a resposta ou, se preferir, poderá fazer sem se identificar.

As manifestações sobre assuntos relacionados ao carnaval serão respondidas em tempo hábil. Também poderão ser feitas através do e-mail:ouvidoria@der.pe.gov.br – no site do DER, no link da Ouvidoria, no horário de expediente, através dos fones: 3181.4217 – 3181.4334 e 3181.4378, ou pelo número 162, da Ouvidoria Geral do Estado.