Estágio de Direito: MPF/PE reabre seleção

(Ilustração: Freepik)

O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco (PE) divulgou o edital nº 03/2018, que retifica o edital nº 01/2018, referente ao processo seletivo unificado para estagiários da área de Direito em quatro unidades do MPF. Os estudantes poderão estagiar no Recife, Caruaru, Garanhuns e Salgueiro. A bolsa de estágio é de R$ 850, além de auxílio-transporte de R$ 7 por dia de atividade. A jornada é de 20 horas por semana.

Com a retificação, as pré-inscrições vão ocorrer entre 2 e 8 de maio, exclusivamente pelo endereço http://app.prpe.mpf.mp.br/estagio. A próxima etapa será a validação presencial da pré-inscrição, que deverá ser feita de 9 a 15 de maio, das 13h às 17h, na sede da unidade do MPF para que o candidato tenha realizado a pré-inscrição.

As pré-inscrições e validações realizadas anteriormente continuam válidas. Por isso, não será necessário que os candidatos que já validaram a pré-inscrição a realizem novamente. Aqueles que já tenham feito a pré-inscrição mas não a validaram poderão fazer o procedimento dentro do novo prazo.