Estilos da Moda Evangélica

Focada nas tendências da Moda Evangélica, a qual me representa, venho abordar os Estilos de moda nesse segmento e transmitir uma compreensão de Estilo maior do que a de Tendência. Ter Estilo não significa entender de moda e usar todas as Tendências, mas traduzir a sua personalidade ao se vestir. O Estilo é sua marca pessoal, é conhecer e aprender a combinar a sua personalidade com o seu visual. Portanto, ter Estilo é o que faz uma pessoa ser única, singular e a torna diferenciada. É a marca registrada de cada um e a forma como se apresenta ao mundo.

Com ênfase a Moda Evangélica, esse segmento passou a fazer diferença no mundo da Moda e, por sua vez, também tem seus estilos peculiares. Entre os diversos estilos da Moda, destacamos os seguintes nesse segmento:

CLÁSSICO: Estilo mais conservador e tradicional e não segue muito a moda. Preza pela elegância, simplicidade e formalidade. É caracterizado pelo uso de peças atemporais, cores sólidas, combinações monocromáticas e acessórios bem discretos, deixando a mulher bem vestida e sofisticada, com aparência mais séria e executiva.

CONTEMPORÂNEO: estilo refinado, reflete a personalidade de uma mulher culta, elegante e com visual atualizado e impecável, muito antenada no mundo da moda e gosta de vestir tendências e transmitir elegância, segurança e sucesso por meio da sua imagem.

ROMÂNTICO: estilo que remete a feminilidade, delicadeza, doçura e o glamour. Caracterizado por cores claras, estampas delicadas, cintura marcada, detalhes como laços, renda, babados, como exemplo o lady like se destaca.

BÁSICO: Estilo natural, ligado a praticidade e conforto. Não dedica muito tempo para vaidades. Caracteriza-se pelo uso no dia a dia de peças esportivas e por pessoas mais discretas, tendo como referência o jeans.

CASUAL: Estilo despojado, versátil, independente da situação transmite uma imagem descontraída, descolada que cabe para o dia a dia, por repassar uma mensagem de leveza sem perder elegância e conforto.

CRIATIVO: estilo fashion e moderno que mistura as referências da moda, monta sua produção conforme o humor do dia e usa o que tem vontade, não tem medo de ousar e abusar do mix das tendências sem perder sua essência. Pessoas desse Estilo são inovadoras, artísticas, autoconfiantes, aventureiras e originais.

Há no mundo da moda outros Estilos que não foram relacionados, por não representar a Moda Evangélica. As tendências devem sempre ser adaptadas ao estilo e levar em consideração, entre outros fatores, a personalidade, os limites do corpo, da idade, e principalmente o estilo de vida da pessoa, que é um dos fatores mais relevantes.

Baseadas nos estilos da moda Moda Evangélica seguem algumas dicas:

*Não use peças-chaves de uma estação, se elas não combinam com você;

*Antes de comprar uma nova peça da temporada, veja se tem a ver com sua personalidade e se realmente gostou, se é adequada a sua idade e principalmente se vai lhe deixar confiante;

* Você pode ter um estilo dominante e gostar de diversificar de vez em quando; basta estar segura e confortável para esta mudança;

*Experimente usar peças que levantem sua autoestima, que lhe deixe confiante em seu dia a dia;

*Escolha a modelagem, a cor e o corte perfeito que combine com seu corpo e que valorize seu tom de pele;

* Os acessórios também são os maiores aliados para adequar ao seu estilo;

* A moda é extremamente democrática e você pode usar o que quiser, desde que use o bom senso;

* Aproveite para ousar, usar e abusar de algo inusitado ao seu estilo;

* Crie novas possibilidades, apostando na moda como sua aliada, dando um “up” na sua relação consigo mesmo;

*Tenha certeza de que com essas dicas você se sentirá ainda mais estilosa, com energia renovada e sendo linda como Deus a fez;

*Fidelize seu estilo e sua essência cristã perante as “Tendências”, para não viver refém da moda. “Moda passa, Estilo não”.

Como influenciadora da Moda Evangélica e ícone da Modernidade, Sofisticação, Elegância, Estilo e Glamour, a “Modishe” tem os mais variados estilos de looks e tendências para realçar ainda mais o seu “Estilo Próprio”.

Ter “Estilo” é respeitar sua identidade, sua personalidade.