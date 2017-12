Estoques de sangue no Grande Recife estão em estado crítico, diz Hemope

O único tipo sanguíneo com estoque considerado estável é o A+. Para suprir a demanda e garantir o estoque de sangue, o Hemope precisa de uma média diária de 300 doações. Atualmente, esse número chega a 130.

Além da coleta feita no hemocentro, a unidade realiza pontos de coleta externa quatro vezes ao mês, com o auxílio de uma unidade móvel. Neste mês de dezembro, as ações acontecem no Hospital Barão de Lucena, na quarta-feira (6); na empresa MV Sistemas, na terça-feira (12); e no Parque Shopping, no município de Vitória de Santo Antão, nos dias 15 e 16 de dezembro.