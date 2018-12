Estudante de Lagoa de Itaenga cria biblioteca comunitária e é aprovado para integrar delegação de jovens na ONU, nos EUA

A Biblioteca Comunitária Severina Maria C. Almeida “Dona Neném” foi inaugurada em dezembro de 2017. O local atende 50 crianças e jovens com aulas de reforço, de inglês e espanhol. Todo o trabalho é realizado com a ajuda de voluntários.

“Mesmo a cidade não tendo essa cultura de leitura, nós decidimos ser protagonistas desse processo. De fazer com que o hábito da leitura fosse ainda mais desenvolvido nas crianças, nos jovens e isso tem mudado a vida de muita gente. Eu percebo que muitos alunos que chegaram aqui se desenvolvem bem. Por exemplo, eles não conseguiam ler e hoje, já conseguem completar as frases”, explica o jovem.