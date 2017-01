Estudante de Limoeiro é selecionado por governo do Japão para intercâmbio

O governo do Japão escolheu o estudante pernambucano Jefferson Gino da Silva, de 18 anos, para participar do programa de intercâmbio chamado “Juntos!”. O jovem natural de Limoeiro do Norte, Pernambuco, passou no processo seletivo no qual teve que responder um questionário e escrever uma redação.

Jefferson destaca a importância do intercâmbio internacional. “É gratificante! Lá, teremos a oportunidade de conhecer e compreender a cultura japonesa, estudar as políticas internas e externas. Esse programa vai fortalecer, pois tem como objetivo primordial fazer uma interação entre os países”, afirma o estudante.

Jefferson é apaixonado pela cultura japonesa. O seu primeiro contato com a língua oriental aconteceu, antes mesmo de ingressar no ensino superior. Em 2012, foi através de músicas que o pernambucano aprendeu os termos básicos do idioma. Incentivado pelos irmãos e mãe, o jovem fez um curso da língua oriental. “Em Limoeiro não tem a presença de japoneses. Tivemos treino do idioma com amigos e instrutores do curso. Minha mãe e meus irmãos sempre ficavam estimulando para que eu estudasse, fizesse cursos e dar aulas. A família é minha maior força”, conta.

O jovem, que sempre estudou em escola pública, dá aulas de japonês em sua cidade natal para crianças a partir de 10 anos. “Já ensinei mais de 350 crianças sobre a cultura japonesa”, ressalta. Atualmente, Jefferson faz o terceiro semestre do curso Serviço Social, com a bolsa de 100% do Prouni, na Faculdade Joaquim Nabuco, em Recife.

A paixão pelo voluntariado e desenvolvimento de projetos que modifiquem a realidade foram os motivos que levaram o pernambucano a escolher o curso de Serviço Social. “No Japão, vou ver como funcionam todas as políticas publicas e tentar trazê-las de alguma forma para Limoeiro do Norte”, relata seu objetivo com a viagem.

O jovem está em Recife, onde vai se apresentar no consulado japonês para receber orientações sobre a viagem. Jefferson embarca para o Japão, nesta sexta-feira, 13, junto com outros 19 jovens do Brasil. Ele foi o único selecionado do Nordeste para participar do programa.

