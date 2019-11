Estudante limoeirense entre os finalistas do Escrevendo o Futuro

A estudante limoeirense Ana Beatriz da Silva, da escola Estadual Seráfico Ricardo, no município de Limoeiro-PE, é uma das finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.

Sob a orientação do professor José Augusto Pereira da Silva, o texto Por que nascem crianças?, de Ana Beatriz, foi escolhido entre os mais bem escritos que disputam o prêmio. A Olimpíada também premiou quatro professores autores dos melhores Relatos de Prática da categoria.

O anuncio foi feito na quarta-feira (30) onde os finalistas da categoria Memórias Literárias da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental aparecem entre os classificados. 38 estudantes selecionados e seus professores, de todas as regiões do país, seguem para a final no dia 09 de dezembro, em São Paulo, quando serão revelados os vencedores nacionais. Foram premiados também os quatro professores autores dos Relatos de Prática vencedores da categoria.

O próximo Encontro de Semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa será entre 4 e 6 de novembro, com os alunos e professores que trabalharam o gênero Poema. Desembarcarão em São Paulo 130 professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, que participarão das atividades culturais e de formação. Ainda em novembro, serão realizados os encontros de semifinalistas de Documentários (1º e 2º anos do Ensino Médio) e de Artigo de Opinião (3º ano). Além dos finalistas em Memórias Literárias, foram divulgados em outubro os 38 selecionados na categoria Crônica (8º e 9º anos do Ensino Fundamental).

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pelo Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

Confira a lista completa dos alunos e professores finalistas da categoria Memórias Literárias no link:

Imagem: reprodução